Heftiger Crash auf der Bundesstraße: zwei Autos drehen sich, eines landet an der Leitplanke. Wie kam es zu dem Unfall?

Hildesheim - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 3 südlich von Hildesheim sind zwei Menschen verletzt worden: ein 21 Jahre alter Autofahrer und eine 36 Jahre alte Autofahrerin. Der junge Mann habe am Mittag die Kontrolle über seinen Pkw verloren - vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, teilte die Polizei mit. Er sei ins Schleudern gekommen. Sein Fahrzeug kollidierte mit dem Wagen der 36-Jährigen.

Dann prallte sein Wagen gegen eine Leitplanke. Beide Pkw drehten sich und kamen entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der 21-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht, die 36-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Gronau. Über die Schwere der Verletzungen konnten zunächst keine zuverlässigen Aussagen getroffen werden. Der Unfall passierte zwischen den Ortschaften Alfeld (Landkreis Hildesheim) und Delligsen (Landkreis Holzminden).