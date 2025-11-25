Im Thüringer Landtag erhalten rund 140 Menschen aus aller Welt ihre Einbürgerungsurkunde. Innenminister Georg Maier begrüßt die neuen Bürgerinnen und Bürger persönlich.

Mehr als 2.600 Menschen wurden 2024 in Thüringen eingebürgert – so viele wie noch nie seit 2000. (Symbolbild)

Erfurt - In Thüringen werden am Nachmittag rund 140 Menschen aus allen Teilen der Welt feierlich eingebürgert. Mit der Festveranstaltung im Plenarsaal des Thüringer Landtages begrüßt der Freistaat seine neuen Bürgerinnen und Bürger. Innenminister Georg Maier (SPD) wird die Neubürger, die in allen Teilen Thüringens leben, willkommen heißen.

Im vergangenen Jahr sind 2.640 Männer und Frauen aus dem Ausland durch Einbürgerung Thüringer Staatsbürger geworden. Nach Angaben des Statistischen Landesamts ist das der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2000. Der Anstieg gehe vor allem auf die weiter wachsende Zahl von Einbürgerungen syrischer Staatsangehöriger zurück. Im vergangenen Jahr kam etwa jeder zweite Eingebürgerte aus Syrien (1.375), danach folgten Menschen aus Afghanistan (115) und der Ukraine (110).