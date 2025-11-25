weather bedeckt
Stark bewölkt, stellenweise Regen und Frost: Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt wechselhaft mit leichten Auflockerungen zum Donnerstag.

Von dpa 25.11.2025, 07:04
Das Wetter in Niedersachsen und Bremen bleibt wechselhaft mit gebietsweise Regen, Nebel und Frost. (Symbolbild) Christian Charisius/dpa

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen kann es bis in den Vormittag hinein teilweise noch frostig und glatt sein. Es bleibt den Tag über stark bewölkt, im Westen ist es anfangs neblig-trüb mit zeitweisem Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Die Temperaturen steigen auf rund 3 Grad im Harzvorland und 6 Grad an der Küste. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weiterhin bedeckt. Im Südosten kann es zudem regnen, im Harz schneien. Die Temperaturen sinken auf 4 Grad auf den Inseln und auf bis zu -2 Grad im Osten.

Kühles Wetter zur Wochenmitte

Der Mittwoch zeigt überwiegend bedeckt, aber trocken. An der Nordsee wird es teilweise auch freundlicher. Die Temperaturen steigen auf circa 2 Grad im Bergland und 4 Grad im Binnenland. An der Küste liegen die Maximalwerte bei rund 6 Grad. Auch in der Nacht auf Donnerstag bleibt es teils stark bewölkt und in manchen Gebieten neblig. Die Tiefstwerte liegen bei 5 Grad auf den Inseln und -3 Grad im Bergland. An der Küste zieht ein stellenweise frischer Südwest- bis Südwind auf. 

Am Donnerstag lockert es nach anfänglicher Bewölkung in vielen Gebieten auf. Es bleibt überwiegend trocken. Die Höchsttemperaturen steigen auf 2 Grad im Oberharz und auf 7 Grad auf den Inseln. An der Küste weht ein frischer und teilweise böiger Südwest- bis Südwind.