Fejzic bleibt Braunschweig-Kapitän: Hoffmann nur Ersatz

Braunschweig - Trainer Michael Schiele von Eintracht Braunschweig hat den Torwart Jasmin Fejzic auch nach dem Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga als Kapitän bestätigt. Das bedeutet auch, dass der 36 Jahre alte Bosnier und nicht der von Bayern München verpflichtete Ron-Thorben Hoffmann am Sonntag beim Heimspiel gegen den Hamburger SV als Nummer eins in die neue Saison gehen wird.

Hoffmann habe das „professionell aufgenommen“, sagte Schiele am Freitag. „Ron-Thorben gehört die Zukunft, er ist vielleicht der modernere Torwart. Aber Jasi ist der Jasi, wie er hier schon seit Jahren leibt und lebt. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gab für mich keinen Anlass, zu wechseln.“ Fejzic spielt mit zwei Unterbrechungen bereits seit 2007 für die Eintracht.

Beim ersten Spiel gegen den HSV rechnen die Braunschweiger mit knapp 23 000 Zuschauern. „Es kommt gleich ein Schwergewicht auf uns zu: Der Topfavorit auf den Aufstieg“, sagte Schiele. „Das ist eine brutal, wirklich brutal spielstarke Mannschaft. Die haben zuletzt den FC Basel 5:1 weggehauen, das ist schonmal ein Ausrufezeichen.“