Großbeeren - Feuerwerkskörper sollen einen Feldbrand bei Großbeeren (Kreis Teltow-Fläming) ausgelöst haben. Am frühen Morgen brannten an einem Radweg nahe der Grenze zu Berlin etwa 300 Quadratmeter Fläche, wie die Polizei mitteilte. Einsatzkräfte fanden dort Reste von Feuerwerkskörpern. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist abseits von Silvester und Neujahr weitgehend verboten. Zudem herrscht angesichts der Trockenheit ohnehin Waldbrandgefahr in Brandenburg.