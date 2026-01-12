Bremen - In Bremen haben Unbekannte die Fenster eines Schnellrestaurants eingeschlagen und NS-Symbole sowie eine rassistische Parole an die Hauswand geschmiert. Die Straftat im Stadtteil Huchting ereignete sich in der Nacht zu Montag, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Staatsschutz ermittelt.

Der Hauseigentümer sei am frühen Morgen von seinem Überwachungssystem über Bewegungen in seinem Restaurant informiert worden, teilte die Polizei mit. Als er an dem Gebäude eintraf, habe er gesehen, dass Schaufensterscheiben mit Backsteinen eingeschlagen waren, hieß es. Auf die Hauswand waren demnach mehrere Hakenkreuze, die Zahl 88 und der Schriftzug „Raus mit euch Kanacken“ mit weißer Farbe geschrieben worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.