Der Juli 2025 war in Thüringen eher nass als sonnig (Symbolfoto).

Offenbach - Mit großer Hitze gestartet und dann doch eher ins Wasser gefallen: Der Juli hat die Hoffnungen vieler Ferienkinder und Urlauber auf einen schönen Sommermonat enttäuscht. Die Sonnenscheindauer von 179 Stunden verfehlte den langjährigen Mittelwert von 205 Stunden der Vergleichsperiode 1961 bis 1990 deutlich, wie aus vorläufigen Auswertungen des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht.

Zugleich wurde das Niederschlagssoll von 63 Litern je Quadratmeter um fast 50 Prozent überschritten. Im Schnitt belief sich die Niederschlagsmenge auf 93 Liter je Quadratmeter. Der Juli beendete damit eine etwa halbjährige von Trockenheit geprägte Phase.

2. Juli wärmster Tag

Als Durchschnittstemperatur für den Freistaat ermittelten die Meteorologen 18,1 Grad Celsius. Thüringen war damit das drittkühlste Bundesland nach Bayern und Sachsen. Wärmster Tag des Monats war der 2. Juli, als in Artern die Thüringer Spitzentemperatur von 37,9 Grad Celsius gemessen wurde. Der meiste Niederschlag im Freistaat fiel in Langenwetzendorf in Ostthüringen. Auf den Ort im Landkreis Greiz prasselten im Laufe des Monats laut DWD 136,1 Liter Regen pro Quadratmeter.

Insgesamt fiel an 15 bis 20 Tagen Regen. Verantwortlich für die positive Niederschlagsbilanz waren Tiefdruckgebiete, die sich längere Zeit über Mitteleuropa einnisteten. Der Regen erwies sich unter anderem als Helfer bei der Bekämpfung des größeren Waldbrandes auf der Saalfelder Höhe.