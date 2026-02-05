Am Wochenende starten auch in Sachsen die Winterferien. Auf den Skipisten sind die Bedingungen für Wintersport-Urlauber derzeit optimal - und bleiben es vermutlich auch.

Dresden - Zum Start in die Winterferien in Sachsen am kommenden Wochenende werden im schneereichen Erzgebirge viele Touristen erwartet. „Die Unterkünfte in den Wintersportzentren Altenberg, Eibenstock und Oberwiesenthal sind in den Wochen der Winterferien bereits gut gebucht“, heißt es dazu vom Tourismusverband Erzgebirge e.V.. Vereinzelt gebe es aber auch noch freie Kapazitäten. Der letzte Schultag ist am morgigen Freitag, bevor im Anschluss die zweiwöchigen Winterferien starten.

Doch neben bereits gebuchten Reisen könnte es auch einige Kurzentschlossene ins Erzgebirge ziehen. „Besonders winterliche Bedingungen laden Kurzentschlossene dazu ein, ihre freien Tage im Erzgebirge zu verbringen und sich kurzfristig für einen Urlaub in der Region oder aber für einen Tagesausflug zu entscheiden“, erklärte eine Sprecherin. Der Verband hofft daher auf genügend Schnee.

Wetter spielt mit

Mit Blick auf die Wettervorhersage für die Skigebiete im Erzgebirge sieht das auch gut aus. Derzeit sei laut einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) eine dichte Schneedecke vorhanden - etwa 41 Zentimeter zum Beispiel auf dem Fichtelberg. Zwar könnte am Wochenende bei Temperaturen knapp über 0 Grad leichter Tau einsetzen, der in der Nacht aber wieder gefrieren soll. Zum Wochenstart kann es demnach sogar wieder vereinzelt etwas Schneefall geben.

Der Fichtelberg ist jedenfalls schon mal gerüstet. Sechs von sieben Liften sind geöffnet und zehn Pistenkilometer befahrbar. Außerdem ist auch die Rodelbahn geöffnet und für Langläufer über 30 Kilometer Loipe im Gebiet Oberwiesenthal gespurt.