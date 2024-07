Hannover - Der Reiseverkehr sorgt in Niedersachsen und Bremen für volle Straßen. Auf der A7 in Richtung Hamburg stockte es zwischen dem Dreieck Walsrode und der Anschlussstelle Soltau-Ost bereits am Vormittag auf einer Länge von 16 Kilometern, teilte der ADAC mit. Weiter nördlich standen Autos und Laster zwischen der Anschlussstelle Seevetal-Ramelsloh und der Anschlussstelle Egestorf in Richtung Hannover auf einer Strecke von sieben Kilometern. Auf der A2 in Richtung Dortmund verloren Autofahrer zwischen den Anschlussstellen Bad Nenndorf und Bad Eilsen-Ost rund eine Stunde aufgrund eines Staus.

Der Autoclub warnte bereits vorab vor einem der schlimmsten Stauwochenenden der Saison für Autofahrer. Über das gesamte Wochenende werden Urlaubsrückkehrer erwartet. Aber auch viele Tagesausflügler werden unterwegs sein. Zudem starten mit Baden-Württemberg und Bayern die letzten beiden Bundesländer in die Sommerferien. Eng kann es laut ADAC auch immer wieder um größere Städte wie Bremen, Hamburg, Hannover und Osnabrück werden.