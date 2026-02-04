Aue - Der FC Erzgebirge Aue begeht sein 80. Jubiläum mit einem besonderen Festakt am 4. März im Stadion. „Sämtliche Räumlichkeiten der näheren Umgebung sind in ihrer Kapazität begrenzt. Als Kumpelverein wollen wir unseren Ehrentag aber nicht in einem elitären Kreis ausgewählter Gäste feiern, sondern tatsächlich mit allen Mitgliedern, Fans und Partnern“, sagte FCE-Präsident Thomas Schlesinger in einer Pressemitteilung des Clubs, „jeder soll die Möglichkeit haben, dem Verein zu gratulieren und beim Festakt dabei zu sein. Das passt eher zu uns.“

Rund 90 Minuten werden alle Mitglieder, Fans und Gäste auf der laut Verein „größten Geburtstagsfeier aller Zeiten im Erzgebirge“ mit einem bunten Programm in Spielfilmlänge unterhalten, das um 19:46 Uhr – 1946 ist das Gründungsjahr des Clubs – mit einem großen Feuerwerk beendet wird.

FCE-Elf der Legenden aller Zeiten dabei

Zuvor werden alle Mannschaften und Abteilungen einmarschieren und die Elf aller Zeiten mit den Legenden auf dem Rasen wird bekanntgegeben. Grußbotschaften aus aller Welt und filmische Rückblicke runden die Veranstaltung ab.

Auch beim Eintritt spielt das Gründungsjahr eine Rolle. Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 1,90 Euro, Erwachsene 4,60 Euro. Damit das Großereignis am 4. März stattfinden kann, hat der Verein die Verlegung des Auswärtsspiels bei 1860 München auf den 3. März beantragt.