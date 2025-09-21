In Thüringen ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag. Bei bestem Spätsommer-Wetter gab es vielerorts Feste und Aktionen. Für die Familienministerin ist der Tag auch ein Anlass zum Innehalten.

In Thüringen ist der Weltkindertag ein gesetzlicher Feiertag. Viele Menschen im Freistaat nutzen die Gelegenheit für Familienausflüge. (Archivbild)

Erfurt - Mit zahlreichen Festen sowie Bastel- und Kunstaktionen haben die Menschen in Thüringen den internationalen Kindertag gefeiert. Im Freistaat ist er seit dem Jahr 2019 gesetzlicher Feiertag, in diesem Jahr fiel er auf einen Samstag. Das Wetter spielte mit: Nach Daten des Deutschen Wetterdienstes wurde beispielsweise in Erfurt und Gera fast die 30-Grad-Marke geknackt. Nach dem Wochenende soll es herbstlicher werden.

Viele Familien nutzten das Spätsommer-Wetter für Ausflüge. In zahlreichen Thüringer Städten gab es Kinder- und Familienfeste – etwa in Gotha, Bad Langensalza, Eisenach oder Mühlhausen.

Teilhabe und Mitbestimmung für Kinder

Thüringens Familienministerin Katharina Schenk (SPD) sagte, Kinder und Jugendliche seien die Bevölkerungsgruppe mit der kleinsten Lobby. „Ich will dazu beitragen, Ihre Anliegen zu hören und sichtbar zu machen.“ Der internationale Kindertag sei ein guter Moment, um innezuhalten und das politische Handeln danach auszurichten.

„Mein Haus will insbesondere die Teilhabe und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen stärken“, sagte sie und kündigte an, die Maßnahmen der „Landesstrategie Mitbestimmung“ zu überprüfen und Mitbestimmungsrechte zu stärken.

Feiertag 2019 unter Rot-Rot-Grün eingeführt

Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) sagte, Kinder schenkten Hoffnung und öffneten den Blick in einer von Krisen gebeutelten Welt. „Doch "Kinder sind unsere Zukunft" darf kein leerer Satz sein – wir müssen diese Zukunft aktiv im Sinne der Kinder gestalten“, forderte er.

Der internationale Kindertag wurde noch zur Zeit der rot-rot-grünen Landesregierung unter Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) zum gesetzlichen Feiertag in Thüringen gemacht. Kritiker sahen darin damals in einem Landtags-Wahljahr ein Wahlgeschenk.