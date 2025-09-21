Wernigerode - Offenbar durch Pyrotechnik ist es auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Wernigerode (Landkreis Harz) zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr habe ein Übergreifen von der leerstehenden Wohnung auf andere Teile des Hauses verhindern können, teilte die Polizei mit. Im Rahmen der Spurensuche seien anschließend Reste pyrotechnischer Erzeugnisse gefunden worden. Alle Hausbewohner hätten ihre Wohnungen unverletzt verlassen können, so dass es lediglich zu Sachschäden gekommen sei, hieß es weiter. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 10.000 Euro.