Wie konnte ein Verdächtiger nach der Vorführung am Amtsgericht Halle entkommen? Die Polizei sucht nach dem Mann und setzt auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Halle - Ein von der Polizei festgenommener Mann ist in Halle geflohen. „Die Umstände seiner Flucht befinden sich in Klärung“, teilte die Polizei mit. Der Vorfall ereignete sich am Freitag nach der richterlichen Vorführung des Mannes am Amtsgericht Halle. Er sei zu Fuß aus der polizeilichen Aufsicht im Außenbereich des Gebäudes geflohen, hieß es. Die Suchmaßnahmen hätten bisher nicht zum Erfolg geführt.

Verdacht auf Angriff in Frankreich

Gegen den Mann liegt den Angaben zufolge eine Fahndungsausschreibung aus Frankreich vor. Er wird verdächtigt, dort einen Mann angegriffen und verletzt zu haben. Am Amtsgericht war eine Festhalteanordnung im Zuge der internationalen Rechtshilfe durch einen Richter erlassen worden.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Der Gesuchte ist Anfang 20, schlank und rund 1,75 Meter groß. Er hat schwarzes, lockiges Haar und trug in letzter Zeit einen Bart. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und einen weißen Pullover mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Halle unter der Rufnummer 0345 2241291 entgegen.