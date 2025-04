Gera/Erfurt - Der Weg vom Kindsein ins Erwachsenenleben steht in diesem Jahr im Fokus der Filme beim Deutschen Kindermedienfestival Goldener Spatz. „Die Beiträge des diesjährigen Wettbewerbs erzählen von der Reise des Erwachsenwerdens“, sagte Festivalleiterin Elisabeth Wenk. Es gehe um einfühlsame Geschichten, ums Wachsen und um Veränderung. „Das Programm ist voll von Kindern und Jugendlichen, die Freunde, Mut und Stärke finden“, so Wenk.

Unter den drei Filmen, die beim Festival Premiere feiern, ist auch der Eröffnungsfilm „Das geheime Stockwerk“ (Regie: Norbert Lechner). Darin reist eine Zwölfjährige in einem alten Aufzug ins Jahr 1938 und freundet sich dort unter anderem mit einer Jüdin an.

Wettbewerb auch für Apps und Co.

Im Wettbewerb Film und Serie konkurrieren 32 Beiträge, in einer weiteren Kategorie gehen sechs Computerspiele, Apps und ähnliche Produkte ins Rennen. Zum Programm gehören auch medienpädagogische Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer. Kinder und ganze Schulklassen können in einer Medienwerkstatt etwa programmieren und filmen lernen. Für Medienprofis gibt es einen Branchentreff mit exklusiven Branchen-Screenings und mehr.

Der Goldene Spatz gilt laut Veranstalter als das größte Festival für deutschsprachige Kindermedien in Deutschland. Die Besonderheit ist, dass in den Jurys Kinder sitzen, die die Trophäen in Form des Goldenen Spatzes an die Gewinner vergeben. In diesem Jahr sind 30 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren aus Deutschland und Nachbarländern Mitglieder der Jurys. Die Festivalwoche dauert vom 1. bis zum 7. Juni. Traditionell geht es in Gera mit der Eröffnung los und endet in Erfurt mit der Preisverleihung.