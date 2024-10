An einem Einsatz rund um die Festnahme eines mutmaßlichen IS-Unterstützers in Bernau waren auch Brandenburger Polizisten beteiligt.

Bernau bei Berlin - An dem Einsatz rund um die Festnahme eines mutmaßlichen Unterstützers der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) in Bernau bei Berlin waren auch Brandenburger Polizisten beteiligt. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte auf Anfrage, daran hätten auch Kräfte der Brandenburger Polizei teilgenommen. Weitere Details waren offen. Innenminister Michael Stübgen (CDU) wollte sich zunächst nicht zu dem Vorfall äußern.

Der Verdächtige war am Samstagabend in Bernau im Landkreis Barnim festgenommen worden. Seine Wohnung wurde durchsucht. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe teilte mit, dem Libyer werde vorgeworfen, Anhänger des IS zu sein. Er habe spätestens seit Oktober 2024 beabsichtigt, „einen öffentlichkeitswirksamen Anschlag mit Schusswaffen auf die israelische Botschaft in Berlin“ zu verüben.