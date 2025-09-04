Nach Hinweisen auf eine Bedrohung nimmt die Polizei drei Männer in Bad Freienwalde fest. Bei Durchsuchungen werden Waffen und Drogen sichergestellt.

Bad Freienwalde - Die Polizei hat in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) drei Männer vorläufig festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Wie Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) und Polizeidirektion Ost mitteilten, waren die Männer am Mittwochabend in der Berliner Straße kontrolliert worden. Zuvor hatte es Hinweise auf Bedrohungen und eine mögliche Auseinandersetzung gegeben.

Bei der Kontrolle fanden die Beamten ein Messer im Auto der Verdächtigen. Gegen einen 49-Jährigen und einen 24-Jährigen lagen bereits Haftbefehle wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung vor. Auch ein 21-Jähriger wurde zunächst festgenommen.

Bei anschließenden Durchsuchungen in den Wohnungen der Männer entdeckte die Polizei unter anderem Drogen, mehrere Messer, Beile, Handys, Tablets sowie eine Schreckschusspistole mit Munition. Die Auswertung der sichergestellten Datenträger übernimmt eine Gruppe der Kriminalpolizei, die seit Monaten zu Gewaltdelikten in der Region ermittelt.