Nach dem Brand am U-Bahnhof Schloßstraße bleibt die Strecke zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz gesperrt. Ersatzbusse bringen die Fahrgäste bis zur S-Bahn.

Berlin - Nach dem Feuer am Berliner U-Bahnhof Schloßstraße müssen sich Fahrgäste auf der U-Bahnlinie U9 weiter auf Einschränkungen einstellen. Die Brandschäden an den Kabeltrassen sind so enorm, dass die U9 zwischen Bundesplatz und Rathaus Steglitz weiterhin unterbrochen bleiben muss, wie die BVG mitteilte. Das habe demnach eine Prüfung von Fach- und Sicherheitsexperten des Unternehmens ergeben.

Wie kommen Fahrgäste ans Ziel?

Für die kommenden Tage wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der zwischen der U-Bahnstation Berliner Straße und dem S-Bahnhof Feuerbachstraße verkehrt. Folgende Bahnhöfe werden von den Bussen angefahren: Bundesplatz, Friedrich-Wilhelm-Platz und Walther-Schreiber-Platz.

Wegen einer Rauchentwicklung war die Feuerwehr am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr gingen die Einsatzkräfte mit Atemschutzgeräten in die U-Bahnstation, um den Brand zu löschen. Um 17 Uhr war der Brand gelöscht. Die Polizei ermittelt weiter nach der Brandursache. Die Ermittlungen laufen wegen fahrlässiger Brandstiftung.