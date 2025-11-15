Campinganhänger und Segelboote wurden in Mitleidenschaft gezogen. Noch sind Fragen offen.

Langelsheim - Auf einem Campingplatz im Harz ist in der Nacht ein Brand ausgebrochen. Das Feuer brach nach Angaben der Polizei am frühen Morgen aus noch ungeklärter Ursache aus. Verletzt wurde demnach niemand.

Der Campingplatz befinden sich den Angaben nach an der Innerstetalsperre ganz im Nordwesten des Mittelgebirges. Bei dem Feuer wurden mehrere Wohnwagen sowie einige kleinere Segelboote komplett zerstört, wie die Polizei mitteilte.