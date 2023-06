Braunschweig - Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Montagvormittag in Braunschweig zu einem Feuer auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens ausgerückt. Dort sollen größere Mengen Altpapier in Brand geraten sein, wie ein Polizeisprecher sagte. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, so dass mit Warnungen darum gebeten werde, Fenster und Türen rund um den Stadtteil Watenbüttel geschlossen zu halten. Für den Einsatz seien auch Straßen gesperrt worden, sagte der Polizeisprecher. Es gebe zunächst keine Hinweise auf Verletzte.