Feuer auf Schiff im Baudock der Meyer-Werft: Ermittlungen

Papenburg - Auf einem Kreuzfahrtschiff, das derzeit in der Meyer-Werft gebaut wird, sind aus bisher ungeklärten Gründen zwei Feuer ausgebrochen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 60.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Ein Mitarbeiter sei durch Rauchgas leicht verletzt worden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt.

Ermittelt wird dem Sprecher zufolge in alle Richtungen. Auch Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Brände seien innerhalb knapp einer Stunde entdeckt worden. Zum einen handelte es sich um einen brennenden Müllsack in einem Abstellraum. Danach habe es in einer nahezu ausgerüsteten Kabine gebrannt, sagte der Polizist. In dem Schiffsbaubetrieb im emsländischen Papenburg werden riesige Kreuzfahrtschiffe gebaut.