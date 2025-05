In der Nacht rückt die Berliner Feuerwehr zu einem Einsatz im Bezirk Mitte aus: In einer Bar brennt es. Bislang ist vieles unklar.

Berlin - In einer Bar in Berlin-Mitte ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Es habe sich um einen kleineren Brand gehandelt, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. In dem Geschehen sei niemand verletzt worden. Nach etwa einer halben Stunde hätten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gehabt. Mittlerweile seien die Löscharbeiten beendet.

Zum genaueren Brandgeschehen konnte die Feuerwehr keine Auskunft geben. Auch die Polizei konnte bislang keine Angaben zur Brandursache und Schadenshöhe machen.