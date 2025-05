Ein Polizist findet auf dem Weg zur Arbeit einen toten Säugling in Berlin-Gropiusstadt. Rund zwei Wochen später kommt die Mutter des Kindes in Untersuchungshaft, wegen des Verdachts des Totschlags.

Toter Säugling in Gropiusstadt: Mutter in U-Haft

Die Mutter eines toten Säuglings in Berlin-Gropiusstadt kommt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Berlin - Gegen die Mutter des toten Säuglings in Berlin-Gropiusstadt hat eine Ermittlungsrichterin Haftbefehl erlassen, wegen des Verdachts des Totschlags. Die 25-Jährige befinde sich inzwischen in Untersuchungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Berlin am Samstagabend mitteilte.

Ein Polizist hatte auf dem Weg zur Arbeit am 11. Mai den toten Säugling an einem Weg im Stadtteil Gropiusstadt im Bezirk Neukölln gefunden. Knapp zwei Wochen nach dem Fund hatte sich die Mutter gestellt. Die Frau mit indischer Staatsangehörigkeit kam gemeinsam mit ihrer Anwältin und im Beisein der Staatsanwaltschaft zur Mordkommission in der Keithstraße, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte.