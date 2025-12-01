Als die Feuerwehrleute eintreffen, wird ein Kind vermisst. Sie machen sich auf die Suche. Doch im Haus brennt es bereits lichterloh.

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Mahlsdorf haben Feuerwehrleute ein Kind verletzt gerettet. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Berlin-Mahlsdorf haben Feuerwehrleute ein Kind aus den Flammen gerettet. Es werde vom Rettungsdienst behandelt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher nichts sagen. Weitere Bewohner, vermutlich Angehörige, würden betreut.

Nach Angaben der Feuerwehr steht das Einfamilienhaus in der Kieler Straße komplett in Flammen. Als die Einsatzkräfte ankamen, brannte es nach Angaben des Sprechers bereits im Erdgeschoss und im Dachstuhl. Die Helfer wurden informiert, dass noch ein Kind im Haus sei.

Sie begaben sich im Inneren auf die Suche. Diese gestaltete sich schwer, weil die Holztreppe bereits weggebrannt war, wie der Sprecher sagte. Mit tragbaren Leitern seien die Feuerwehrleiter bis zum Kind vorgedrungen und hätten es aus dem Haus gebracht.

Die Löscharbeiten würden noch dauern, der Brand sei noch nicht unter Kontrolle. Weiter Details waren zunächst nicht bekannt.