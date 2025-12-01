Für die Feiertage werden Dutzende Bäume und kiloweise Lebkuchen ins Weiße Haus beordert. Wie schmückt die First Lady dieses Jahr den Amtssitz ihres Mannes?

Washington - Mehr als 50 Weihnachtsbäume, gut 200 Meter an Girlanden und fast 55 Kilogramm an Lebkuchen: First Lady Melania Trump hat das Weiße Haus für die kommenden Feiertage festlich schmücken lassen. Thema des diesjährigen Weihnachtsfestes sei „Zuhause ist, wo das Herz ist“, teilte die Ehefrau von US-Präsident Donald Trump auf X mit.

Dass Melania Trump so viele Bäume aufstellen lässt, ist keine Neuheit. Bereits in Trumps erster Amtszeit hatte die First Lady Medienberichten zufolge Dutzende ins Weiße Haus beordert. Zu Weihnachten 2020 sollen es gut 60 Stück gewesen sein. Die frühere First Lady und Ehefrau von Ex-Präsident Joe Biden, Jill Biden, hatte Berichten zufolge im vergangenen Jahr das Weiße Haus gar mit mehr als 80 Bäumen dekoriert.

Die Tradition, dem festlichen Schmuck ein Motto zu geben, geht laut dem Geschichtsverband des Weißen Hauses auf Jackie Kennedy zurück. Während schon Jahrzehnte zuvor Bäume und Kränze als Schmuck der Öffentlichkeit präsentiert wurden, hatte sie 1959 mit Dekoration rund um Peter Tschaikowskys „Der Nussknacker“ erstmals einen besonderen Aufhänger ausgerufen.