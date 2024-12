Auf einem Fabrikgelände in Halsbrücke bricht in der Nacht ein Brand aus. Mehr als 200 Feuerwehrleute bekämpfen die Flammen, über den Ort zieht dicker Rauch - das Landratsamt warnt die Bevölkerung.

Feuer in Fabrik bei Freiberg - Löscheinsatz seit der Nacht

Großer Löscheinsatz der Feuerwehr bei einem Brand auf einem Fabrikgelände in Halsbrücke. (Archivbild)

Halsbrücke - Aus noch ungeklärten Gründen ist am frühen Morgen auf dem Gelände einer metallverarbeitenden Fabrik in Halsbrücke bei Freiberg ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren bekämpften über Stunden die Flammen, „mittlerweile ist das Feuer gelöscht“, teilte das Landratsamt am Mittag auf seiner Homepage mit. Wegen zeitweise starken Rauchs sollte die Bevölkerung Fenster und Türen geschlossen halten. Wie Messungen im Umfeld des Betriebes ergaben, besteht nach Angaben der Behörde keine gesundheitliche Gefährdung.

Bis zu 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren der Region, Rettungsdienst, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz. Aktuell werden noch letzte Glutnester gelöscht. Zur Brandursache werde ermittelt, sagte ein Polizeisprecher, entsprechende Spezialisten sind vor Ort. Im Landratsamt kam der Stab für besondere Ereignisse zusammen.