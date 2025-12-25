Celle - In der historischen Altstadt von Celle hat es gebrannt. In einem Keller eines der Fachwerkhäuser brannte Unrat, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer wurde demnach schnell gelöscht.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Ein Bewohner hatte das Gebäude eigenständig verlassen. Die Brandursache war nach Feuerwehrangaben zunächst unklar. Der Keller und das Erdgeschoss waren stark verraucht.