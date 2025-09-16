In einer Werkshalle eines Unternehmens bricht ein Feuer aus. Alle Personen können das Gebäude rechtzeitig verlassen. Was ist die Brandursache?

Ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage ist möglicherweise die Ursache für den Brand einer Werkshalle. (Symbolbild)

Osnabrück - Auf dem Gelände eines Metallverarbeitungsunternehmens in Osnabrück ist ein Feuer ausgebrochen. Das Dach einer Werkshalle stand am Mittag in Flammen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Alle Personen konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, verletzt wurde demnach niemand.

Für die Bevölkerung bestand laut Polizei keine Gefahr. Wegen der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen schließen. Am Nachmittag war der Brand gelöscht, die Feuerwehr war aber noch für Nachlöscharbeiten vor Ort.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Möglicherweise sei ein technischer Defekt an einer Lüftungsanlage die Ursache für das Feuer, sagte der Sprecher. Die Schadenshöhe war zunächst unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an.