Am Ersten Weihnachtsfeiertag bricht in einer Kirche ein Feuer aus. Der Schaden ist hoch.

Schladen - Bei einem Feuer in einer Kirche ist ein hoher Sachschaden entstanden. Am Morgen geriet der Holzalter der verschlossenen Kirche in Beuchte bei Goslar in Brand, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute aus mehreren angrenzenden Ortschaften löschten die Flammen. Der Schaden wurde auf circa 300.000 Euro geschätzt.

Der Altar war den Angaben nach etwa sechs Meter breit und acht Meter hoch. Warum er in Flammen aufging, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Für Gottesdienste oder andere Veranstaltungen ist die evangelische Kirche vorerst nicht mehr nutzbar.