Nach einem Brand in Lohne wird der Schaden auf 200.000 Euro geschätzt. Ein 44-Jähriger erleidet durch die Flammen schwere Verletzungen.

Lohne - Bei einem Vollbrand in Lohne (Landkreis Vechta) ist ein Zweiparteienhaus zerstört und einer der Bewohner schwer verletzt worden. Der Brand war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Erdgeschoss ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte.

Dabei wurde ein 44 Jahre alter Bewohner schwer verletzt. Die 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schließlich löschen, das Haus ist jedoch nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf 200.000 Euro geschätzt.