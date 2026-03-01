Mit Handschellen entwischt: In Passau fahndet die Polizei nach einem Untersuchungshäftling. Wie ist der aktuelle Stand?

Passau - Ein in Passau getürmter Untersuchungshäftling ist nach Polizeiangaben weiter auf der Flucht. Der mit Handschellen gefesselte 22-Jährige war nach dem Hafttermin am Amtsgericht in der niederbayerischen Stadt weggelaufen. Nach Angaben der Polizei nutzte er wohl eine günstige Situation, als ihn zwei Polizeibeamte zum Polizeiwagen führten, um ihn in die Justizvollzugsanstalt zu bringen.

Die Polizei warnt vor dem Entflohenen, weil eine Gefährdung für die Öffentlichkeit nicht ausgeschlossenen werden könne. Der Mann war am Donnerstag wegen eines Haftbefehls aufgrund des dringenden Verdachts der gefährlichen Körperverletzung festgenommen worden. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des Gesuchten und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.