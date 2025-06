Die Feuerwehr in Bremen löscht ein in Brand geratenes Silo im Hafen. (Symbolbild)

Im Hafen in Bremen ist ein mit Malz gefülltes Silo in Brand geraten. Das Feuer sei zunächst an einem Förderband ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Dann seien die Flammen auf das Silo übergesprungen. Verletzt wurde am Nachmittag den ersten Erkenntnissen nach niemand, wie der Sprecher am Nachmittag sagte. Weil die Brandstellen schwer zu erreichen sind, rechnet die Feuerwehr mit einem mehrstündigen Einsatz.