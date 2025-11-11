Unbekannte dringen nachts in ein Restaurant in Hannover ein, dann stecken sie den Gastraum in Brand - die Schadenssumme ist hoch.

Hannover - Unbekannte Täter haben in einem Restaurant in Hannover Feuer gelegt und einen Schaden von rund 200.000 Euro angerichtet. Am frühen Sonntagmorgen hätten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Restaurant verschafft, teilte die Polizei mit. Sie hebelten ein Fenster auf und steckten den Gastraum in Brand, der nicht mehr genutzt werden kann. Unklar war zunächst, ob die Täter vor dem Brand etwas gestohlen hatten. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Hinweise auf die unbekannten Täter oder deren Fluchtrichtung lagen nach Polizeiangaben zunächst nicht vor. Die Behörde sucht nun nach möglichen Zeugen.