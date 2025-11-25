Seddiner See - Ein Wohnbungalow hat in der Gemeinde Seddiner See (Landkreis Potsdam-Mittelmark) gebrannt. Die Feuerwehr brachte einen Menschen am Morgen aus dem brennenden Bungalow in Sicherheit, er kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Der Flachbau sei nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Ursache des Feuers.