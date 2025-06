In Ostfriesland gehen mitten in der Nacht ein Haus und ein nahegelegenes Strohlager in Flammen auf. Die Polizei hat den Verdacht, dass die Brände zusammenhängen.

Hagermarsch - Nach einem Feuer in einem Strohlager und in einem Wohnhaus im Rohbau in der ostfriesischen Gemeinde Hagermarsch (Landkreis Aurich) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Durch die beiden Brände, die rund 500 Meter voneinander entfernt lagen, entstand in der Nacht zum Samstag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro, sagte ein Sprecher der Polizei in Norden. Niemand wurde verletzt. Warum die Polizei von Brandstiftung ausgeht, dazu machte der Sprecher zunächst keine weiteren Angaben.