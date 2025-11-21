Der Brand endete glimpflich. Er nicht der erste dieser Art an der Adresse. Was bisher bekannt ist.

Göttingen - In einem Wohnkomplex nahe dem Göttinger Bahnhof hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, ist die Brandursache noch unklar. Das Feuer brach in einer Wohnung in der zwölften Etage am Donnerstagabend aus.

Bei dem betroffenen Gebäude handelt es sich um ein verwahrlostes Hochhaus, das wegen schlechter Lebensbedingungen immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Auch Brände gab es dort bereits häufiger.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Die in Vollbrand stehende Zweizimmerwohnung war nach rund einer Stunde gelöscht. Sie wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Eine Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.