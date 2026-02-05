Plötzlich lodern die Flammen: In Erfurt brennen ein Auto und eine Garage komplett aus. Das Feuer könnte von der Photovoltaikanlage ausgegangen sein.

Erfurt - Ein Feuer hat in Erfurt ein Auto und eine Garage zerstört und einen Schaden von mehr als 100.000 Euro verursacht. Der Brand brach am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen an einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Garage aus, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohnhaus über. Der Eigentümer blieb unverletzt.