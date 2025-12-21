In der Oberlausitz brennt ein Einfamilienhaus völlig aus. Der Schaden ist beträchtlich. Was hat das Feuer ausgelöst?

Lawalde - Ein Feuer hat ein Einfamilienhaus in der Oberlausitz völlig zerstört. Der 77 Jahre alte Besitzer und seine 79 Jahre alte Lebensgefährtin konnten sich in der Nacht unverletzt retten, wie die Polizei mitteilte. Der Gesamtschaden belaufe sich auf rund 230.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar.

Die Einsatzkräfte seien zunächst wegen des Brandes eines Carports in den Lawalder Ortsteil Kleindehsa gerufen worden. Als sie eintrafen, hatten die Flammen den Angaben zufolge bereits auf ein Auto und das angrenzende Wohnhaus übergegriffen. Das Gebäude sei komplett ausgebrannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.