Ein betrunkener 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen Wagen, stößt gegen einen Pfosten und ein Geländer und kommt auf Bahnschienen zum Stehen. In dem Moment fährt eine S-Bahn auf der Strecke.

Ein junger Autofahrer ohne Führerschein landet nach einem Unfall mit dem Wagen seiner Mutter auf den Bahnschienen. (Symbolbild)

Celle - Bei einem Unfall ist ein betrunkener Autofahrer in Celle auf den Bahnschienen zum Stehen gekommen und nur knapp einer Kollision mit einer herannahenden S-Bahn entgangen. Wie die Polizei mitteilte, leitete der Lokführer gerade noch rechtzeitig eine Notbremsung ein. Zudem habe das Auto auf dem Gegengleis gestanden. Der Unfall sorgte zeitweise für Sperrungen der Bahnstrecke.

Bei dem 19 Jahre alten Fahrer stellten die Beamten einen Alkoholwert von knapp zwei Promille fest, zudem besaß er keinen Führerschein.

Der 19-Jährige war den Angaben zufolge am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr mit dem Auto seiner Mutter in einer Kurve von der Straße abgekommen. Er fuhr in einen Pfosten und rammte ein Stahlgeländer. Anschließend kam der Wagen auf den Gleisen zum Stehen, der Zug konnte rechtzeitig stoppen. Verletzt wurde laut einem Polizeisprecher keiner.

Wie lange die Bahnstrecke gesperrt war

Die Strecke wurde für rund zweieinhalb Stunden bis etwa 7.00 Uhr gesperrt, um das Fahrzeug abzuschleppen. Zwischen Hannover und Celle kam es in dieser Zeit zu Zug-Ausfällen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Gegen den 19-Jährigen wird laut dem Polizeisprecher unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts auf einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.