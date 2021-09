Feuer zerstört Wohnung in Biberach: Brandursache unklar

Biberach - Ein Feuer hat in Biberach eine Wohnung weitgehend zerstört und einen Schaden von etwa 150.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Mittwoch weiter mitteilte, wurde bei dem Brand in dem Wohnhaus niemand verletzt. 14 Hausbewohner hätten das Gebäude in der Nacht zuvor rechtzeitig verlassen können. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Wohnung eines 45 Jahre alten Bewohners aus.

Er habe seine Unterkunft vor Brandausbruch verlassen. „Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unbekannt“, hieß es von der Polizei. Die Feuerwehr habe den Brand löschen können, die betroffene Wohnung sei weitgehend zerstört. Das Gebäude sei aktuell nicht bewohnbar.