Sowohl Fahrzeugschlüssel als auch Kind sind noch im Auto. Doch der Wagen selbst ist zu. Da rufen die Eltern die Feuerwehr zu Hilfe. Wie geht es dem eingeschlossenen Kind nach der Rettungsaktion?

Aurich - Ein einjähriges Kind ist versehentlich in einem Auto in Aurich eingeschlossen worden. Es musste von der Feuerwehr befreit werden, wie die Einsatzkräfte mitteilten. Weil der Fahrzeugschlüssel im Inneren des abgestellten Wagens lag, hatten die Eltern das Kleinkind nach Angaben der Feuerwehr nicht selbst befreien können, sie wählten daraufhin den Notruf.

Den Rettern gelang es innerhalb von Minuten, das Kind mit Hilfe technischer Geräte zu befreien. Es wurde wohlbehalten an die Eltern übergeben. Neben der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort.