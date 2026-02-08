Aurich - Ein Mann ist von der Feuerwehr Aurich aus einem steckengebliebenem Aufzug befreit worden, nachdem er längere Zeit darin ausharren musste. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde am Samstagmittag ein Notruf aus dem Aufzug abgesetzt. Da es keine zuständige Technikfirma gab, wurde die Feuerwehr alarmiert. Normalerweise sei die Feuerwehr in solchen Fällen nicht zuständig, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Zudem wurde zunächst nicht die tatsächliche Adresse des Einsatzortes angegeben. Die Rettung verzögerte sich deshalb. Schließlich konnte die Feuerwehr den Mann jedoch befreien. Er war unversehrt.