Die Warnungen wegen Trockenheit waren in den vergangenen Tagen nicht zu überhören. Trotzdem führt Leichtsinn zu Waldbränden.

Feuerwehr bekämpft Waldbrand in unwegsamen Gelände

Königsee - Ein Waldbrand hat im Kreis Saalfeld-Rudolstadt die Feuerwehrleute auf Trab gehalten. Bei Quittelsdorf, einem Ortsteil von Königsee, war Unterholz auf einer Fläche von 2.000 Quadratmetern in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Um den Brand in dem unwegsamen Gelände unter Kontrolle zu bekommen, mussten mehrere Feuerwehren ausrücken. Der Verkehr auf der Bundesstraße 88 war stundenlang beeinträchtigt. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Brand am Samstagnachmittag durch ein Lagerfeuer ausgelöst wurde.

Tags zuvor hatte laut Polizei bereits bei Saalfeld ein verbotenes und unbeaufsichtigtes Feuer in einer Feuertonne zu einem Waldbrand geführt. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehrleute habe sich die Brandfläche auf 120 Quadratmeter eingrenzen lassen. Die Polizei konnte vor Ort Spuren der mutmaßlichen Verursacher sicherstellen und ermittelt. Im Bereich des Forstamtes Saalfeld-Rudolstadt herrscht derzeit mittlere Waldbrandgefahr, wie aus einer Übersicht der Landesforstanstalt hervorgeht.