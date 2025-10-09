Im Keller eines Mehrfamilienhauses bricht ein Feuer aus, 21 Menschen müssen das Haus verlassen. In der Umgebung wurden außerdem mehrere geparkte Autos beschädigt.

In Greiz brachte die Feuerwehr 21 Menschen wegen eines Feuers in Sicherheit. Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Greiz - In Greiz sind 21 Menschen wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Sicherheit gebracht worden. Neun Menschen wurden leicht verletzt, sechs von ihnen kamen in umliegende Krankenhäuser, teilte die Polizei mit.

Das Feuer war in der Nacht aus zunächst ungeklärten Gründen im Keller des Hauses ausgebrochen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro aus. Sie ermittelt zur Brandursache sowie zu möglichen Tatverdächtigen.

Den Angaben nach kam es kurz vor dem Brandausbruch zu Sachbeschädigungen an acht geparkten Autos in der Umgebung. „Ob diesbezüglich ein Tatzusammenhang besteht, wird derzeit geprüft“, teilten die Beamten mit.