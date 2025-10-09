Berlin - Joan Kennedy, die Ex-Frau des einflussreichen US-Senators Edward Kennedy, ist Medienberichten zufolge tot. Wie mehrere Medien unter Berufung auf den US-Demokraten Steve Kerrigan und den Sprecher ihres Sohnes Patrick J. Kennedy berichteten, starb Joan Kennedy am Mittwoch in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts im Alter von 89 Jahren.

Kennedy kämpfte mit Alkoholproblemen

Den Berichten zufolge waren Joan Kennedy und Edward Kennedy (1932-2009), der Bruder des bei einem Attentat erschossenen früheren US-Präsidenten Robert Kennedy, von 1958 bis 1983 verheiratet. Kennedy arbeitete demnach als Model und Pianistin.

1978 hatte sie eingeräumt, dass sie in den 1960er-Jahren Trost beim Alkohol gesucht hatte, weil sie mit ihrer unglücklichen Ehe und den Anforderungen des Lebens an der Seite des prominenten Politikers nicht fertig wurde. Mehrmals wurde sie wegen Trunkenheit am Steuer verurteilt.

Ihr Ex-Mann war ein Lebemann

Edward „Ted“ Kennedy wurde nie US-Präsident, doch hielten ihn viele für den politisch talentiertesten der berühmten Kennedy-Brüder. Nach dem Tod von John und Robert galt er als der Fackelträger der politischen Kennedy-Dynastie und natürlicher Anwärter auf das Präsidentenamt.



Aber sein Ruf als Lebemann und Freund des Alkohols schadete ihm, und im Juli 1969 kam es zum „Chappaquiddick“-Skandal: Nach einer Party verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, es stürzte von einer Brücke in einen Fluss. Kennedy konnte sich retten und informierte erst einen Tag später die Polizei, seine Beifahrerin Mary Jo Kopechne (29) ertrank. Der Weg ins Weiße Haus war diesem Kennedy damit verbaut. Er starb 2008 im Alter von 77 Jahren nach einer Gehirntumor-Diagnose.