Eine 68-Jährige reagiert nicht auf Anrufe, die Familie schlägt Alarm. In dem verrauchten Einfamilienhaus der Frau macht die Feuerwehr eine schlimme Entdeckung.

Nordhausen - In einem verrauchten Einfamilienhaus hat die Feuerwehr in Nordhausen am Neujahrstag eine leblose Frau entdeckt. Zuvor hatten sich Angehörige um die 68-jährige Bewohnerin gesorgt und Alarm geschlagen, teilte die Polizei mit. Wie es zu dem Brand kam, sei bislang unklar, auch die Todesursache sei bisher nicht geklärt. Die Kriminalpolizei habe Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Ermittelt werde in alle Richtungen.