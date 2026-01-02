Dresden - Auf zwei Parkplätzen in Dresden sind über den Jahreswechsel die Scheiben von 24 Autos beschädigt worden. Zeugen entdeckten in der Wilsdruffer Vorstadt sowie in der Johannstadt beschädigte Wagen und alarmierten die Polizei, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die unbekannten Täter sollen sich demnach zwischen Mittwoch- und Donnerstagmittag an den Autos zu schaffen gemacht haben. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.