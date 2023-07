Auf dem Einsatzfahrzeug ist in gelber Farbe der Schriftzug „Feuerwehr“ zu lesen.

Hannover - Niedersachsens Feuerwehren sprechen sich für eine verpflichtende Kontrolle der Rauchmelder in Wohnhäusern aus. Wie der NDR am Freitag berichtete, ist der Einbau von Rauchmeldern bereits seit 2016 vorgeschrieben, wird bisher aber nicht überprüft. Verpflichtende Kontrollen sind nach Ansicht von Feuerwehrpräsident Olaf Kapke daher überfällig. „Das wäre der nächste Schritt, den man jetzt gehen müsste“, sagte Kapke vom Landesfeuerwehrverband. Das Land könne dafür die Bauordnung ändern. Schornsteinfeger könnten die Rauchmelder inspizieren, wenn sie ohnehin in der Wohnung sind.