Bei dem Anschlag in Magdeburg stirbt auch ein neunjähriges Mitglied einer Kinderfeuerwehr. Einsatzkräfte in Gera setzen ihm ein Andenken.

Feuerwehr gedenkt Anschlagsopfern mit Lichterfahrt in Gera

Gera - In Gedenken an die Opfer des Anschlags von Magdeburg haben die Feuerwehren und weitere Hilfsorganisationen am Abend eine Lichterfahrt durch Gera veranstaltet. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass die Blaulichtfamilie zusammenhält“, sagte der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Göran Kugel.

Es gehe sowohl um einen Dank an die Retter, als auch ein Zeichen an die Familie des getöteten Jungen. Der Neunjährige war Mitglied einer Kinderfeuerwehr in Niedersachsen.

Angemeldet waren etwa 35 Fahrzeuge, sagte Kugel. Die Wagen fuhren am Abend mit Blaulicht durch die Stadt. Neben der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr beteiligten sich auch Vertreter von Rettungsdiensten und dem Technischen Hilfswerk an der Fahrt. Aufgekommen sei die Idee, nachdem Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Gera Mitte angekündigt hatten, ihre Aufwandsentschädigungen für Dezember an die Familie des Jungen spenden zu wollen.

Bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt am Freitagabend sind fünf Menschen getötet und bis zu 235 weitere verletzt worden.