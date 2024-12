Amtshilfe für die Polizei: Als ein Einbrecher in Bischofswerda auf ein Hausdach flüchtet, rückt die Feuerwehr an.

Bischofswerda - Ein 29 Jahre alter mutmaßlicher Einbrecher hat in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz war er in der Nacht gemeinsam mit einem Komplizen in ein Haus eingebrochen und dabei von einem Zeugen beobachtet worden. Als Polizisten am Tatort eintrafen, flüchtete der 29-Jährige auf das Dach, der zweite Mann entkam unerkannt.

„Da sich der Einbrecher auf dem Dach weigerte, herunterzukommen, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen“, hieß es seitens der Polizei. Mit einer Drehleiter konnte der Mann schließlich geborgen und festgenommen werden. Angaben zum Diebesgut und dem entstandenen Schaden lagen der Polizei noch nicht vor.