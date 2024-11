Hildesheim - Ein entlaufenes Mini-Hängebauchschwein hat die Feuerwehr in Hildesheim auf Trab gehalten. Eine Passantin hatte das Tier am Vormittag in der Nähe einer Kleingartenanlage entdeckt, teilte die Berufsfeuerwehr mit. Doch so einfach einfangen lassen wollte sich das Schwein nicht: Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchtete das Tier auf einen Acker.

Mit Hilfe eines Netzes konnte das Schwein dann schließlich doch noch eingefangen werden, obwohl es sich immer wieder wehrte. In einer rollbaren Transportbox wurde das Borstentier auf ein Auto geladen und von der Feuerwehr in ein Tierheim gebracht. Wem das Schwein gehört, ist noch unklar.